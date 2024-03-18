Havada, karada ve denizde yankılandı... Çanakkale geçilmez

Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı ve Çanakkale’de çok büyük bir zafer kazandı.

Tam 109 yıl önce dünyanın en gelişmiş donanmaları Çanakkale Boğazı'na gömüldü. Türkler bir kere daha tarihin akışı değiştirdi.

Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren Deniz Zaferi'nin yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Çanakkale'deki törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

TCG Anadolu ilk defa yer aldı

Deniz kuvvetlerinin şehitlik resmi geçidinde TCG Anadolu ilk defa yer aldı.

Karada, deniz ve havada… Bir kez daha bu sözler yankılandı. "Çanakkale Geçilmez."

Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı kutlandı. Şehitler anıldı.

Resmi geçitte 'SOLOTÜRK' selamı

Daha sonra Şehitler Abidesi'nin üstünde SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu izlendi. Deniz Kuvvetleri de gücünü resmi geçitte sergiledi.

Çanakkale'de ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,Türk Bayrağı'na bir kez daha 'Çanakkale Geçilmez' nakışlı altın madalyayı toka etti.

Saygı duruşundan sonra Türk bayrağı İstiklal Marşıyla göndere çekildi.

Saygı atışı yapıldı

Törende şehitlerin anısına saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.

Mehmetçik adına 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, töreni izleyenlere seslendi.

Şehitlerin hatırasına Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar yollandı.

Erdoğan şehitlik defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Abidesi'ndeki törene katıldı.

Erdoğan daha sonra şehitlik defterini imzaladı. Beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

TCG Anadolu top atışlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehitleri selamladı.

Yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanında törenler vardı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı 81 ilde okundu. Gaziler, kahramanlık hikayelerini anlattı.