Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kule 197 metre ile adeta Ankara'yı selamlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Atakule'si vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırmış oluyoruz.

Atatürk Cumhuriyet kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatı ile 197 metre ile adeta Ankara'yı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, nikah salonu, kafeterya, sergi alanı birimleriyle ziyaretçilere hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Ankara’nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak. Ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek.https://t.co/ACRSA1Vj6g pic.twitter.com/0DPls6fJhl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2024

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen dualarda sürüp gidecektir.

"Vereceğimiz desteklerimizle Ankara'mız yeniden ayağa kalkacak"

Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerimizle Ankara'mız yeniden ayağa kalkacak.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı ne de tek bir fert var.

Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arz-ı endam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı?

Yaptığı hiçbir iş olmamakla övünen bundan sonrada hiç bir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi.

Siz zaten gereken hesabı 31 Mart akşamı soracağınıza inanıyorum.

"Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet"

Ankara fetret devrinden kurtulacak. Kayıp 5 yılı telafi edip kenti ayağa kaldıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetinin fetret devrinden kurtarmaya var mıyız? Bunların Ankaramıza verecekleri hiçbir hizmet yoktur. Yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum.https://t.co/ACRSA1Vj6g pic.twitter.com/xlmwgGAAVb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2024

Deste deste dolarları gördünüz değil mi? Bu durum başka partinin başına gelse yer gök yıkılırdı.

Muhalefet, önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediğini açıkça beyan ettiğine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edelim.https://t.co/ACRSA1Vj6g pic.twitter.com/1FshSAdbcK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2024

Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiç sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasının yolunda kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Omuz omuza ülkemize, milletimize hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu şehri etrafı gecekondularla çevrili bir köy görünümünden nasıl modern bir başkente biz dönüştürdüysek inşallah geleceğe de en güzel şekilde biz hazırlayacağız. Ben Turgut kardeşimize güveniyorum.

"Yeniden bir Ankara yepyeni bir Ankara"

Sadece Keçiören'le değil, Ankara'nın genelinde kentsel dönüşümlerle beraber "Yeniden bir Ankara yepyeni bir Ankara" diyor yola böyle koyuluyoruz.

Ankara artık Türkiye'nin idari başkenti olmasının ötesinde, sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden birine dönüşmüştür. Kendi alanlarında önemli küresel oyuncular haline gelen savunma sanayi şirketlerimiz milli gururumuz olan ürünlerin tasarım ve üretimlerini burada yapıyor. Bu iklim diğer sektörleri de ateşliyor onlarında yatırım, üretim, istihdam şevkini artırıyor.

Milli mücadelede kendi mermisini imal etmekte, askerine çorap, çamaşır temin etmekte zorlanana Ankara'dan işte bu şekilde dünya devleriyle yarışan şirketlerin merkezi Ankara'ya gelmek öyle kolay olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edelim.https://t.co/ACRSA1Vj6g pic.twitter.com/1FshSAdbcK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2024

Her şeyden önce ülkedeki güven ve istikrar ikliminin kurulması, yaşatılması ve güçlendirilmesi gerekiyordu. Bizim en büyük başarımız bunu sağlamak olmuştur.

Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın felaketinin getirdiği 104 milyar dolarlık yük, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız, bunun üstesinden gelmenin yolu afaki söylemler değil. Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok kazanarak devletimizin imkanlarını artırmaktır. Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine ulaştırmak boynumuzun borcudur.

Hayat pahalılığı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı. Ekonomi programımız işliyor.