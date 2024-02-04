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Gündem
TRT Haber 04.02.2024 08:13

Hatay'dan sonraki adres Gaziantep

Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi, Gaziantep’te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’ın ardından adres bu kez Gaziantep olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi Gaziantep’te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılacak. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat’ta da Kahramanmaraş’a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’ı ziyaret edecek.
 

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Adıyaman Deprem Elazığ Gaziantep Hatay Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa
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