Puslu 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.02.2024 03:35

Bakanlardan helikopter kazasında şehit düşen pilotlar için taziye mesajı

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit düşen 2 pilot için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.

Bakanlardan helikopter kazasında şehit düşen pilotlar için taziye mesajı
[Fotograf: DHA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah'tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.

Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.

 

ETİKETLER
Gaziantep Şehit Fahrettin Koca Yılmaz Tunç Vedat Işıkhan Mehmet Fatih Kacır
Sıradaki Haber
AK Parti, Kocaeli ve Sakarya ilçe başkan adaylarını tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:53
Kocaeli'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
03:26
Otomobil önce tıra, ardından bariyere çarparak sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
02:08
İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
05:06
Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
01:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
01:33
Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
Çin yapay zekanın kontrol ettiği ilk ticari hiper uydusunu fırlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ