Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi "Kasten Orman Yangınına Sebebiyet Vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
Havadan müdahale edildi
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.
Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 kişi tutuklandı
Yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, "Kasten Orman Yangınına Sebebiyet Vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Orman Yangını
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