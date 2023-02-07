Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG İskenderun gemisinin tahliyelere devam ettiği aktarılarak, dün gece kurtarılan 98 yaralının İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiği kaydedildi.

Ayrıca 1 firkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'da görevlendirildiği ifade edildi.

TCG İSKENDERUN gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun’dan Mersin’e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun’a görevlendirildi. #MSB pic.twitter.com/N1uefs6tcT