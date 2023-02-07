Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da kurtarılan 98 yaralı TCG İskenderun ile Mersin'e tahliye edildi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e tahliye edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG İskenderun gemisinin tahliyelere devam ettiği aktarılarak, dün gece kurtarılan 98 yaralının İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiği kaydedildi.
Ayrıca 1 firkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'da görevlendirildiği ifade edildi.
TCG İSKENDERUN gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun’dan Mersin’e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun’a görevlendirildi. #MSB pic.twitter.com/N1uefs6tcT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
Etiketler: Hatay Kahramanmaraş Deprem
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