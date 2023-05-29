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Gündem
TRT Haber 29.05.2023 03:29

Hatay tercihini değiştirdi, işte deprem bölgesinde oy dağılımı

Kesin olmayan sonuçlara göre asrın felaketinin vurduğu 11 ilin 9'unda seçmenler tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın hem oy oranı arttı hem de Hatay'da ilk tura göre üstünlük el değiştirdi.

Hatay tercihini değiştirdi, işte deprem bölgesinde oy dağılımı

Deprem bölgesinde seçmen yine 'Erdoğan' dedi. Asrın felaketini yaşayan depremzedeler ikinci turda da tercihini değiştirmedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olmasının ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyası tepki çekmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'a deprem bölgesinde verilen destek ikinci turda daha da arttı.

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Hatay tercihini değiştirdi

Hatay'da açıklanan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 50,14, Kılıçdaroğlu yüzde 49,86 oy aldı. İlk tur seçimlerinde Erdoğan yüzde 48,03, Kılıçdaroğlu yüzde 48,08 oy almıştı.  

Deprem bölgesi genelinde saat 21.06 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

Adana:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %45,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %54,04

Adıyaman:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

Diyarbakır:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %28,39

Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61

Elazığ:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27

Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73

Gaziantep:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %62,75

Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25

Hatay:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87

Kahramanmaraş:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %75,77

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23

Kilis:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %69,99

Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01

Malatya:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %71,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04

Osmaniye:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %66,20

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80

Şanlıurfa:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %64,86

Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14 

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