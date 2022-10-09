Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay kırsalında çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da Amanoslar bölgesi kırsalında çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu kapsamında, Payas ilçesinin Amanoslar bölgesi kırsalında arazi araması yapıldı.
Arazideki 2 depo içerisinde PKM makineli tüfek, 10 el bombası, 12 roket mühimmatı, 3 bin 920 çeşitli çaplarda fişek, 28 piyade tüfeği şarjörü, 7 EYP düzeneği, 129 fünye, 8 el telsizi, 4 el telsizi anteni ile 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.
Etiketler: Hatay Terörle Mücadele
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