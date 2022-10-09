Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport'ta inceleme yaptı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataort İstanbul'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet de etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni öncesinde Galataport'a gitti.
Burada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı.
Ziyareti sırasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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