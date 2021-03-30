Yeni risk haritasında ‘Çok yüksek riskli bölge’ kategorisine giren ve kırmızı olarak renklendirilen Ankara’da İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Yeni tedbirlerden bazıları şöyle:



Eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart’ta alınan kararlar aynen devam edecek.



Hafta içi günlerde 21.00-¬05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına aynen devam edilecek.



Yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek.

Masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-¬19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilecek.



Bu işyerlerinde aynı masada ve aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilecek.



Yeme-içme yerlerinin 19.00-¬21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00-¬24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.



Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere aynen devam edecek.

Önceden nikah için gün alanlar muaf

Ancak 3-4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.



Eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart’ta alınan akarlar aynen devam edecek.

Sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs’a kadar uzatıldı.

