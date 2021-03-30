Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, Biontech aşısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4 bucuk milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak."



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