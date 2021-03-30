Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var. Ağırlıklı İngiltere mutantı söz konusu” dedi. Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.
Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koca, Biontech aşısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4 bucuk milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak."
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Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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