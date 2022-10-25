Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, medyanın duayenlerinden Halit Kıvanç'ın vefaatını teessürle öğrendiğini kaydetti.

Erdoğan, "Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.



Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022

Meclis Başkanı Şentop

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun...''

Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun... — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 25, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında, ''Radyo ve Televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/12kyMkkxMU — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2022

Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş paylaşımında, ''Nezaketi, güzel Türkçesi, etkili anlatımı ile geride hoş bir sadâ bırakan Televizyon ve Radyo dünyasının büyük ustası Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum'' dedi.