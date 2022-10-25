Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 23:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duayen spiker Halit Kıvanç'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, medyanın duayenlerinden Halit Kıvanç'ın vefaatını teessürle öğrendiğini kaydetti.
Erdoğan, "Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 23:56
- 23:26
- 23:23
- 23:54
- 23:06
Sıradaki Haber
Futbol kulüplerinden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz