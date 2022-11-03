Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
[Fotograf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Kripto Para Bahis
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