Hakkari'de 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari'de Jandarma ekipleri tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube müdürlüklerince istihbari çalışmalar yapıldı.

"Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçunun deşifre edilmesi amacıyla Yüksekova kırsalında düzenlenen operasyonda; 771 kilogram skunk, 78,5 kilogram metamfetamin ve 10,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucuyla mücadele küresel bir güvenlik meselesidir"

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, aynı zamanda "küresel bir güvenlik" mücadelesi olduğunun altını çizdi.

Zehir tacirlerine karşı topyekun savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir.