Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.