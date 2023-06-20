Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini kaydetti.
Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
KAHRAMANLARIMIZA BİN SELAM OLSUN????????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;
EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve… pic.twitter.com/5TqXEGAP2v