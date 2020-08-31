Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi."
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Gakkari PKK İçişleri Bakanlığı terör örgütüSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:49
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