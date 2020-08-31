Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları Akrobasi Timinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar, Zafertepe, Çalköy, Altıntaş ve Kütahya mevkisinde gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Türk Yıldızlarının uçuşunun bazı bölümlerinin ve gökyüzünde ay yıldızın görüldüğü anların videosunun yer aldığı paylaşımda, "Zafertepe semalarında 6 kilometre yüksekliğinde ve 15 kilometre genişliğinde ay yıldız çizildi" ifadesine yer verildi.