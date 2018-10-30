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Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı beş terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari kırsalı ve Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hakkari kırsalı ile Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgelerine 29 Ekim 2018’de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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