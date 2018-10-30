Bakan Soylu: Tunceli'de şehit olan askerlerle ilgili yayınlanan fotoğraflar gerçek değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, "Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı."

1 yılda 21 bin 947 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, son bir yılda 143 bin 394 operasyonun gerçekleştiğini ve 21 bin 947 kişinin tutuklandığını söyledi.

"Sosyal medyada yer alan fotoğraflar gerçek değil"

Soylu, Tunceli'de iki askerin olumsuz hava şartları sebebiyle şehit olmasını değerlendirdi.

PKK destekçilerinin, Tunceli'de terörle mücadelede yakalanan başarıyı gölgelemek için bu olayı çarpıttığını söyledi.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan fotoğrafların gerçek olmadığını belirten Soylu, "Bunlar kasıtlı, düzmece ve art niyetli yayınlardır" dedi.

"Gerekli inceleme ve soruşturma yapılıyor"

Bakan Soylu, şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipmanların, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlar olduğunu söyledi.

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."

Kaynak: AA, TRT Haber