Akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hakim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip bir yıla indirilmişti. Yargı Reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci iki yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz.Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun. "