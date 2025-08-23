SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
32.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
23.08.2025 14:59
, 23.08.2025 15:00
SON GÜNCELLEME
23.08.2025 15:00
Hakem Kurulu, memur maaş zammı için toplandı
Kamu Hakem Kurulu, memur maaş zammı için toplandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Memur
Sıradaki Haber
Bahçeli: Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
İran'da enerji tüketimini azaltmak için birçok eyalette kamu kurumları tatil
14:44
Gazze'de can kaybı 62 bin 622'ye çıktı
15:15
ABD'de yargıç, Trump'ın göçmenlik politikaları nedeniyle bölgelerin fonlarını kesmesini engelledi
13:58
Bahçeli: Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır
13:46
DSÖ: Gazze'de 15 bin 600'den fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
13:42
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Hakem Kurulu, memur maaş zammı için toplandı
Bahçeli: Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır
Yılmaz: Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmeye çalışanlara inat, ufkumuzu genişleteceğiz
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin mektup