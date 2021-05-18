Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi, vaka haritasını açıkladı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak olduğunu belirten Koca, "Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık COVID-19 vakası sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum'da 192,28, İstanbul'da 184,78, Ağrı'da 182,84, Rize'de 167,27 ve Bilecik'te 156,37 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 26,96, Adana'da 28,69, Hatay'da 32,54, Osmaniye'de 35,91 ve Kahramanmaraş'ta 43,06 olarak kayıtlara geçti.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/tdbjWctGOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021

İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96)."