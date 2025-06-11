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Gündem
AA 11.06.2025 09:50

Hacıların mukaddes topraklardan dönüşü bugün başlıyor

Hacılar mukaddes topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından bugünden itibaren yurda dönmeye başlıyor.

Hacıların mukaddes topraklardan dönüşü bugün başlıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden İslam'ın şartlarından birini tamamlayarak hacı olmak için mukaddes topraklara giden Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 49 taşın 21'ini bayramın ikinci günü, 21'ini de bayramın üçüncü günü sırayla 7'şer olarak "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacıların bazıları yürüyerek bazıları da otobüslerle, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a ulaştı. Hacılar Kabe'de, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hacıların mübarek yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek mübarek topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye giden hacılar dün kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başladı.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye giden kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların mukaddes topraklardan yurda dönüşü bugün itibarıyla başlıyor. Son kafile ise Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da hareket edecek.

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