Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.06.2024 11:03

Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor

Hacılar kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından bugünden itibaren yurda dönmeye başlıyor.

Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar bugünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü bugün itibarıyla başlıyor. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.

ETİKETLER
Hac Mekke
Sıradaki Haber
Dronlar özel hava otobanlarında uçacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye 185 milyar liralık katkı sağlandı
12:10
HAVELSAN'ın geliştirdiği simülatörler Paris'teki Eurosatory Fuarı'nda sergileniyor
12:09
ABD'de orman yangınları: New Mexico'da OHAL ilan edildi
12:15
Kars'ta sağanak sele dönüştü: Dev kayalar yolları kapattı
11:48
Adana'da tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor
11:58
Çanakkale ve Uşak'ta orman yangınlarına müdahale sürüyor
Şanlıurfa'da tarihi sokakların süsü "kabaltılar"
Şanlıurfa'da tarihi sokakların süsü "kabaltılar"
FOTO FOKUS
Kars'ta sağanak sele dönüştü
Kars'ta sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ