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Gündem
AA 18.06.2024 22:28

Adalet Bakanı Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.

Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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