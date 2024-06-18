Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.06.2024 22:04

DMM, "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

"Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanı'nda, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, vefat eden Karamercan için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
İran'da deprem: 4 ölü
22:29
Adalet Bakanı Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama
22:28
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü
22:15
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: Genç Türk incisi
21:53
Stoltenberg: NATO Genel Sekreterliği için Rutte çok güçlü bir aday
229 tarihi yapı molozlardan ayrıştırıldı, 6'sı kitabe 65 taş kurtarıldı
229 tarihi yapı molozlardan ayrıştırıldı, 6'sı kitabe 65 taş kurtarıldı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de aileleri yok ediyor
İsrail Gazze'de aileleri yok ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ