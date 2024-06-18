DMM, "Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

"Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanı'nda, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."