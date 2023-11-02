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TRT Haber 02.11.2023 00:03

Hac kuraları bugün çekilecek

2024 hac kurası bugün çekilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek. Kurada ismi açıklanan adayların kesin kayıtları yine e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanacak.

Hac kuraları bugün çekilecek

Hacı adayları kutsal topraklara gidebilmek için ön kayıtlarını oluşturdu. Gözler bugün yapılacak hac kurasına çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ali Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği Hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz" ifadesine yer verdi.

Kutsal yolculuk için başvuru yapanlar kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Geçen yıl ilk kafile 28 Mayıs'ta kutsal topraklara uğurlandı. Yaklaşık 85 bin kişi hac ibadetini yerine getirdi.

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