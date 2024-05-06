Güvenlik yolu projesiyle terör örgütlerinin saldırıları önlendi

Türkiye, terörü kaynağında kurutma stratejisi ile mücadelesini çok yönlü olarak sürdürüyor.

Bir yandan terör örgütünü yok etmeye dönük operasyonlar sürüyor, diğer yandan da terör örgütünün yollara mayın döşemesi, el yapımı patlayıcılarla hain pusu kurmasının önüne geçecek çalışmalar devam ediyor.

3 bin kilometre güvenli yol yapıldı

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Geçmişte terör örgütlerinin yol şebekelerini özellikle mazgallara, EYP veya mayın koyarak birliklerimizi engelliyor. Ve birliklerimizin bölgeye ulaşmasına engel oluyordu. Yolların stabilize halinden beton veya asfalt haline getirilerek bu terör örgütünün yapmak istediği bu eylemleri bertaraf etti" diyor.

İçişleri Bakanlığı "Güvenlik Yolları Projesi"ni 2017 yılında hayata geçirdi.

Amaç, yapılacak yollarla güvenlik güçlerinin terörle mücadelede destek olunmasıydı. O günden bu yana yapılan yolun uzunluğu 3 bin kilometreyi buldu.

Yeni yollar sayesinde güvenlik güçleri bölgelere hızlı ve güvenli ulaşıyor.

Lojistik ihtiyaçları kısa sürede gideriliyor.

Güvenlik birimleri hızlı hareket ediyor

Geçmişte bölgede görev yapan Başbozkurt, "74 km yolu stabilize yolu, dar bir yolu, 8 saatte ancak gidiyorduk. Bu ne oluyordu bu birliklerin yorulmasına bitkin hale gelmesini oradaki kapasitesini düşürüyordu. Bu yolların yapılması birliklerin moral motivasyon daha zinde bir şekilde hedeflerine ulaşmasını sağladı" dedi.

Önümüzdeki dönemde proje kapsamında güvenlik yolu yapımına devam edilecek.