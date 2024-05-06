Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.05.2024 08:43

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meksika’da temaslarda bulunacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Meksika’nın başkenti Meksiko’ya gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meksika’da temaslarda bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Meksika Temsilciler Meclisi Meksika-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Alfredo Aurelio Gonzalez Cruz ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da Meksiko’ya geldi.

Başkent Meksiko’da, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı, “Daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek için parlamentoların ortak faaliyetleri” temasıyla düzenlenecek.

Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo’nun ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, “Diyalog Yoluyla Küresel Barışın Geliştirilmesi: Parlamentolar Nasıl Etki Yaratabilir?”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı Artırmanın Aracı Olarak Ticaret” ve “Uluslararası Göç Akımlarındaki Artış Göz Önüne Alındığında, İnsan Hakları Nasıl Güvence Altına Alınır?” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, bu oturumlarda konuşması ve göç konulu oturumu da yönetmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile ikili görüşme de yapacak.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un, MIKTA parlamento başkanları onuruna vereceği davete katılacak Kurtulmuş’un, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, Meksiko’da ayrıca, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

ETİKETLER
Meksika Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Kapıkule'de tırda yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi
09:34
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:37
Hakimiyetini kaybeden tır 5 araca çarptı: 9 yaralı
09:30
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusunda bir binaya hava saldırısı düzenledi
09:31
Van’da 94 kilogram kaçak altın ele geçirildi
09:46
ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı
Van'da Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı
Van'da Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı
FOTO FOKUS
Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ