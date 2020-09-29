Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde Ermenistan’ın, terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, dün yaptığı açıklamada, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

300 PKK/YPG'li terörist Karabağ'a taşındı

Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan’a ve Karabağ’a taşındı.

Güvenlik kaynakları: 300 PKK/YPG üyesi otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı.



Sahadaki son durumla ilgili güvenlik kaynaklarından alınan bilginin ayrıntıları @trthaber'de.https://t.co/13mWxpWPkf pic.twitter.com/GqBlfXh22Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2020

Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.



Sahadaki son durum



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30’a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin harekatı başarıyla devam ediyor.