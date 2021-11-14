Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda komşu ülkelerin sınır hattında yapımı süren beton güvenlik duvarının Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Iğdır bölümü bir süre önce tamamlandı.

Yapımı biten Ağrı ve Iğdır'ın İran sınırını kapsayan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, terörle mücadelenin yanı sıra düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girişini ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek açısından da önem taşıyor.

Yasa dışı geçişler anında tespit ediliyor

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hudut hattında her türlü önlemi alan Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen yabancıları henüz sınırın dışındayken Entegre Güvenlik Sistemleri ile anında tespit ediyor.

Hudut kartalları, 7/24 teyakkuzda

Yurda kaçak yollarla girmek için teşebbüste bulunan düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim eden hudut kartalları, 7/24 teyakkuz halinde bekliyor.

Son bir ayda 1693 kaçakengellendi

Sınır güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlar sayesinde bölgede son bir ayda yaşanan 85 olayda 1693 düzensiz göçmeni hudut hattının ötesinde tespit eden Mehmetçik, kaçakların yurda girişini engelledi.

Güvenlik duvarı boyunca yapılan devriye yolunun yanında farklı noktalara konuşlandırılan insanlı-insansız gözetleme kulelerinde görevli personel de her türlü sınır ihlaline karşı ellerini tetikten gözlerini sınırdan ayırmıyor.

Milli ve yerli kaynaklarla üretilen zırhlı araçlarla güvenlik yolunda devriye gezerek her türlü olaya karşı sürekli teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri, hem yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçiyor hem de güvenliği tehdit eden unsurlara göz açtırmıyor.

Güvenlik duvarının üstüne eklenen tel ile panel çitler de duvar üzerinden kaçak geçişleri önleyerek sınır güvenliğine katkı sağlıyor.

En küçük insan hareketlilik anında tespit ediliyor

Elektronik sistemlerle gözetlenen duvar boyunca en küçük insan haraketliliği anında tespit edilip güvenlik göçleri tarafından engelleniyor.

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında kurulan elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler ise güvenlik güçlerinin işini ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Hudut Kartalları, aydınlatma, gece görüş ve termal kamera sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemlerinin yanında İHA ve SİHA'larla güvenlik duvarını görecek şekilde en küçük haraketliliği anında tespit edip adeta sınırda kuş uçurmuyor.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Güvenlik güçleri, teröristler ve düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerini önlemenin yanı sıra alınan tedbirlerle uyuşturucu başta olmak üzere silah, sigara, tütün ve eşya kaçakçılığı yapanlara da göz açtırmıyor.

Özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesiyle hem terörün önemli finans kaynağına ağır darbe vuruluyor hem de gençlerin zehirlenmesinin önüne geçiliyor.