Haber Giriş:
Güven Artırıcı Önlemler toplantısının üçüncüsü Atina'da yapıldı
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin, güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeleri tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları heyetlerinin 17 Şubat'ta Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemlerle karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, Türk Heyeti Başkanının, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından kabul edildiği bilgisine de yer verildi.
Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina’da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi. pic.twitter.com/KDc47N1HXy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2020
Son Haberler
- 23:56
- 23:55
- 23:24
- 23:22
- 23:15
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Cumhurbaşkanımız talimat verdi, A, B ve C planlarımız hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz