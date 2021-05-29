Gurbetçiler sıla yolunda
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Salgın tedbirleri çerçevesinde gurbetçilerden sınır kapılarında 72 saat içinde yaptırdıkları PCR testi sonucu isteniyor.
Gurbetçiler yaz tatili için Türkiye’ye dönmeye başladı. Türkiye'ye gelişte kara yolunu tercih edenler, uzun saatler süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gurbetçilerden PCR testi isteniyor.
Yurda giriş yapmak gurbetçilerin en az 72 saat önce yaptırdıkları negatif testi ibraz etmeleri gerekiyor. Negatif testini ibraz edenler pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapabiliyor.
Testi olmayanlara karantina zorunlu
PCR testi bulunmayanların ve negatif testini ibraz edemeyenlerin 10 gün karantinada kalacakları adresleri beyan etmesi gerekiyor.
Araçlar dezenfekte ediliyor
Gurbetçilerin araçları ise gümrük sahasından yurda girişte dezenfeksiyon ünitesinden geçiriliyor. Böylece Türkiye'ye girebiliyor.
Salgın nedeniyle geçen yıl yurda gelişini erteleyen gurbetçilerin bu izin döneminde yoğunluk oluşturacağı tahmin ediliyor.
- 17:59
- 17:46
- 17:56
- 17:39
- 17:38