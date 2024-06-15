Güney Afrika'da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda, milletvekili yemin töreninin ardından, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı seçimi yapıldı.

Güney Afrika parlamentosunun alt kanadını oluşturan 400 sandalyeli Ulusal Meclis'teki cumhurbaşkanı seçiminde 339 milletvekili oy kullandı.

29 Mayıs genel seçiminde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) adayı Ramaphosa, yeni iktidar ortakları Demokratik İttifak (DA), Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Yurtsever İttifak (PA), Özgürlük Cephesi Artı (VF Plus), Afrika Hristiyan Demokrat Parti (ACDP) ve Al Jamaah'ın desteğiyle 283 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimde Ramaphosa'nın tek rakibi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema 44 oy alırken, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Meclisteki ikinci büyük parti DA'nın ANC ile koalisyon anlaşmasına varmasının ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen Ulusun Mızrağı (MK) partisi ise 29 Mayıs seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla cumhurbaşkanı seçimini boykot etti.