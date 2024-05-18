Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri gemi takip sistemlerindeki veriyi analiz ederek, söz konusu gemiyi riskli olarak değerlendirdi.

Geminin, Bakanlığın kullanımında bulunan "Liman Tek Pencere Sistemi"nde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylandı.

Daha sonra arama yapılan geminin zincirlik bölümündeki menhol kapakları içerisinde ve tanklarda, piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplam 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlere başlanırken, olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturuluyor.