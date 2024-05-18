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TRT Haber 18.05.2024 11:20

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takan sürücüler hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis bölgesinde trafik ekipleri 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücü hakkında işlem yapıldığını açıklayarak '104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı' dedi.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takan sürücüler hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf - AA (Arşiv)]

Polis bölgesinde trafik ekiplerince 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 416 bin 230 işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

'Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.'

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