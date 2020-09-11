Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetine erişim noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2002 yılından itibaren yapmış olduğu reformlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2002 yılından itibaren farklı kanunlar çerçevesinde sunulan sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik reformu ile tek çatı altında birleştirildiğini ifade eden Selçuk, 2012 yılında tüm vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını kaydetti.

Bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını hatırlatan Selçuk, GSS’nin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını, artık vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmadan sağlık hizmetinin yaygın ve etkin bir şekilde verildiğini belirtti.

GSS’de çoklu sistemden tekli sisteme geçildi

GSS siteminde önemli değişikliğe gidilerek basamaklı prim sistemi yerine tekli prim sistemine geçildiğine vurgu yapan Selçuk, yapılan düzenleme ile mevcut durumda 3 kategoride uygulanan genel sağlık sigortası primi oranının tek kategoriye indirildiğini söyledi. Selçuk, GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88.29 TL olduğunu, ödenen prim tutarının kişinin sadece kendisi için değil bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de GSS kapsamına alınmasını sağlandığını ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile birlikte sağlığa erişimin kolaylaştırıldığını ve sağlık hizmeti kuruluşlarına doğrudan veya sevkli müracaat edilme imkanının getirildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, yine kanuni düzenleme yapılarak özel sağlık kuruluşlarının aldıkları ilave ücret oranlarına sınırlama getirildiğini kaydetti.

Gençlerimiz 25 yaşına kadar 2 yıl daha GSS’li

Selçuk, “Ayrıca 18 yaşını doldurmayan gençlerimizle birlikte sağlık açısından başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin, iş kazası ile meslek hastalığı ve koruyucu sağlık hizmeti gibi durumlarda prim ödeme gün sayısına veya prim borcuna bakılmıyor. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Selçuk ayrıca, lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlerin de 25 yaşına kadar 2 yıl daha prim ödemeksizin GSS kapsamında olduklarını belirtti.

Covid-19 pandemisi sürecinde de bir takım kolaylıklar sağlandığını ifade eden Selçuk, “1 Nisan tarihinden itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız da GSS kapsamında.” dedi.

En düşük emekli aylığı 1500 TL’ye yükseldi

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşa yönelik iyileştirmelerin de yapıldığını anımsatan Selçuk, ilk olarak 2019 yılında en düşük emekli aylıklarının 1000 liraya, 2020 Nisan ayında da 1500 TL’ye çıkartıldığını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca 2018 yılında başlatılan Bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

Selçuk ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelerle bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 366'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.