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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Osman Gülen olduğu tespit edildi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da Kijikbadem mevkisinde gözetleme yapan jandarma ekiplerinin saat 00.25'te bir grup PKK'lı teröristi tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gülen'in, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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