Yaşlı hastanın ölümü olayına adı karışan hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığından, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen yaşlı adamın ölümünün ardından soruşturma başlatıldığı, söz konusu hekimin açığa alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'daki olayın sağlık camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Acılı aileyi arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aileye rahmet ve başsağlığı dileklerinde bulunduğu bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Giresun Valiliğinden yaşlı adamın ölümüyle ilgili açıklama

Giresun Valiliği, gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Topal'ın, hayatını kaybetmesiyle ilgili, idari ve adli işlemlerin başlatıldığını, soruşturma için müfettiş talep edildiğini açıkladı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Topal'ın, 23 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezine başvurduğu, burada çıkan tartışma sonucu "Beyaz Kod" verilerek olay yerine polisin davet edildiği belirtildi.

Merkez içindeki tartışmanın dışarıda da devam etmesiyle hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek, üzüntü verici hadisenin vuku bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hekimlerin şiddete maruz kalmaması hassasiyetiyle beraber merhumun sağlık durumu, yaşı ve şartlarının göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi gerekirken olayın bu şekilde cereyan etmesi üzüntümüzü daha da artırmıştır."

"İdari ve adli işlemler derhal başlatılmış, olayı izleyen gün ilk tespitler çerçevesinde polis memuru açığa alınmış, konunun soruşturulması için müfettiş talep edilmiştir. Önleyici bir hizmetin böyle sonuçlanması tüm camiamızı üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyor, idari ve adli açıdan sorumluluklarımızı takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Olay

Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

Kaynak: AA