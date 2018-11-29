Gözaltına alınanlar itirafçı oldu, FETÖ’nün çöküşü hızlandı

Ankesörlü telefon soruşturması, Fetullahçı Terör Örgütü’nün yaşayan hücrelerinin etrafındaki çemberi günden güne daraltıyor. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı mahrem yapısı da bu soruşturma sayesinde büyük ölçüde deşifre edildi.

Gözaltına alınan isimlerinin yarısına yakının itirafçı olması, terör örgütünün tamamen çöküşün eşiğine geldiğini gösterdi.

Gözaltına alınan her iki astsubay veya subaydan bir tanesinin itirafçı olduğunu ifade eden Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, bunun, örgütün çözüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Şener şunları söyledi:

“Yani sağlıklı bir operasyon yapıyorsunuz. Gözaltına aldığınız her iki kişiden biri itirafçı oluyor, diğerleri itirafçı olmadığı halde diğerlerinin ifadelerinde ismi geçtiği için zaten tutuklanıyor. Çünkü biliyorsunuz FETÖ sivil imamlar üzerinden 3 veya 5'li gruplar halinde askerlerle toplantılar yapıyor. Kişi itirafçı olmasa bile diğer arkadaşı onun adını verdiği için zaten nasıl bir yapıda olduğu kendini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu FETÖ'yü panikletmiş durumda.”

FETÖ elebaşı çözülmenin ve paniğin farkında

Örgüt içindeki çözülmenin ve paniğin farkında olan FETÖ elebaşı da, Pensilvanya’dan gönderdiği mesajlarda, “Dayanın, sabredin, az kaldı" şeklinde sözlerle örgütteki çözülmeyi engellemeye çalışıyor.

Örgütün ankesörlü telefonlarla haberleşme taktiği, 2016 yılı sonunda Tekirdağ’da başlatılan bir soruşturma sırasında ortaya çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK içindeki hücrelerinin 2012 yılından sonra ücret karşılığı kullanılan sabit hatlar ile iletişim kurduğu tespit edildi. Buna göre; kripto haberleşme zincirleri kurulmuş ve süresi 15 saniyeyi aşmayan ardıl görüşmelerle örgüt mensupları gizli toplantılardan haberdar edilmişti.

İlk operasyon 31 Mart 2017’de düzenlendi

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında ilk operasyon ise 31 Mart 2017 tarihinde düzenlendi.

O günden bugüne gözaltına alınan FETÖ mensuplarının sayısı, 15 Temmuz gecesi yakalanan darbecilerin sayısını çoktan geçti.

Fetullah Gülen’in son birkaç video konuşmasında sürekli ‘dayanın, az kaldı, dişinizi sıkın’ gibi söylemlerini herkesin medyadan dinlediğini söyleyen Şener, “Bunun bir nedeni var örgüt çözülüyor, ben size bunun rakamlarını anlatacağım. Darbeye katılan FETÖ’cü subay, astsubay sayısı 5 bin 100 civarında. Askeri erleri de katarsanız 8 bini aşıyor. Fakat darbede suç üstü yakalananların dışında bugün TSK’da ihraç edilen toplam subay, astsubay sayısı 15 bini geçti.” dedi.

“Haklarında soruşturma yapılanların yüzde 44’ü itirafçı oldu”

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 8 bine yakın. Etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçıların anlattıkları, bu sayının daha da artacağının işareti.

Operasyonlara dair bilgi veren Şener, şunları söyledi:

“2017'nin Mart ayından itibaren ankesörlü hat operasyonları başladı. Toplam 428 tane operasyon yapıldı. Ne zamana kadar? 2018 yılı ekim rakamlarını söylüyorum. 428 operasyon yapıldı, 7859 asker gözaltına alındı, bunun 3140'ı tutuklandı, 4 bin 119'u denetimli serbestlikten yararlandı, 568'i serbest bırakıldı. Savcılık tarafından şuanda 498 tanesi de firari durumda. Asıl kritik nokta ne? Gözaltına alınan ve hakkında soruşturma yapılanların yüzde 44'ü itirafçı oldu. İşte FETÖ'yü paniğe iten neden bu.”

“Psikiyatrik bir vaka”

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ yapılanmasını deşifre eden tek soruşturma bu değil.

Örgütteki çözülmeyi engellemek isteyen FETÖ elebaşı ise, uydurduğu hikayeler ile her zamanki gibi İslam dinini istismar etme yoluna gidiyor.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse, “Bir kimse Hz. Peygamberin adını kullanarak ya da onu rüyamda gördüm diyerek, ‘bana şunu emrediyor bana tabi olmanız gerekiyor çünkü ben onunla irtibattayım diyorsa’ bunun bir adı vardır, psikiyatrik bir vakadır ben olaya böyle bakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Köse şöyle devam etti:

“1-2 sene önce yine kendisini kutsal sayan bir adam Tandoğan’da miting yaptı. Bu mitinginde müritlerine dedi ki; peygamber efendimiz şimdi aramızda. Onu internette izleyen birisi de ‘çok güzel ama madem aramızda sen niye konuşuyorsun mikrofonu ona ver’ dedi. Bu ironik ama gerçeği anlatan bir şey.”

Çöküşün daha da hızlanacağı belirtiliyor

FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına dair soruşturma her ilde derinleşerek devam ediyor. Bu hafta içinde, İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa gibi illerde çok sayıda operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında yine muvazzaf askerler vardı. İtirafçı sayısının önümüzdeki günlerde artması ve örgütün çöküşünün daha da hızlanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber