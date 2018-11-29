Dışişleri Bakanlığından İngiltere'ye FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin FETÖ üyelerinin iade talebinin reddi kararı için, "Kararın kabul edilemez olduğu İngiliz makamlarına vurgulanmıştır" dedi.
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