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Dışişleri Bakanlığından İngiltere'ye FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin FETÖ üyelerinin iade talebinin reddi kararı için, "Kararın kabul edilemez olduğu İngiliz makamlarına vurgulanmıştır" dedi.

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Dışişleri Bakanlığından İngiltereye FETÖ tepkisi

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