Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini tebrik eden Akar, "Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce mecliste hizmete devam edeceğimiz için Allah'a hamd olsun. Türk Milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.