Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.06.2023 01:11

Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik

Görevi devredecek bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine başarı diledi.

Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini tebrik eden Akar, "Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce mecliste hizmete devam edeceğimiz için Allah'a hamd olsun. Türk Milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim" paylaşımında bulundu.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
LGS sınavı bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
01:37
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl istikametimiz doğruya, hakikate ve adaletedir
00:56
Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
00:53
LGS sınavı bugün yapılacak
00:50
Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ