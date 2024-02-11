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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 11.02.2024 13:29

Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli 6 Şubat depremlerinin 160'ıncı saatinde Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'yı evinde ziyaret etti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman'da yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160'ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık" ifadesine yer verildi.

Aysima'ya sağlık durumu ilk andan itibaren yakından takip edilerek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaraların sarılması için destek olunmaya çalışıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik. Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz."

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Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı
Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı
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