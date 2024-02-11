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Gündem
TRT Haber 11.02.2024 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde trafik kazası geçirdi.

Yaralı olarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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