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TRT Haber 11.02.2024 05:32

Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek. Fon'dan aile kurmak isteyen ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler yararlanacak.

Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak.

Aile ve gençlik fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Fonun yönetim kurulu hazine ve maliye, aile ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor, enerji ve tabii kaynaklar ile sanayi ve teknoloji bakan yardımcılarından oluşacak.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.
 

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