Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
GÖKTÜRK-1, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü fotoğrafladı
Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen fotoğrafları paylaştı.
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
Köprü, açılışı sonrası GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından uydu tarafından çekilen fotoğrafları paylaştı.
18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?#MSB pic.twitter.com/ynB3ewaAds— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2022
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü
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