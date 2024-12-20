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Gündem
TRT Haber 20.12.2024 10:39

Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında iş birliği protokolü imzalandı
[Fotograf: AA]

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protokolde, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Yerliaya, protokolün hayırlı olmasını diledi:

"Protokolün amacı, göç ve insan hakları alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına yönelik projeleri hayata geçirmek. Söz konusu projeler için, Göç İdaresi Başkanlığımız ve TİHEK, ortak bir sorumluluk anlayışı içinde personel görevlendirecek, eğitim çalışmaları planlayacak, seminer, panel ve bilimsel araştırma gibi faaliyetler düzenleyecek."

 

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