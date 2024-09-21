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Gündem
AA, DHA 21.09.2024 13:25

GKRY'nin Türk köyünde üs girişimine "Yüzyıllık Destan" ile cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tatlısu'da deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verilecek. Oyun, "Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" mesajını içeriyor.

GKRY'nin Türk köyünde üs girişimine "Yüzyıllık Destan" ile cevap

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce GKRY ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile aldıkları karar ile 1974’e kadar Türk köyü olan Mari'ye (Tatlısu) deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimine tepki göstermişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Tatlısu'da sahnelenerek, Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulundu.

GKRY'nin Türk köyünde üs girişimine "Yüzyıllık Destan" ile cevap

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortak kararı sonucu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sanat yoluyla cevap verilecek.

"Yüzyıllık Destan" 23 Eylül'de Tatlısu köy meydanında

Açıklamada, bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde, Yüzyıllık Destan oyununun 23 Eylül saat 20.00'de Tatlısu köy meydanında ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacağı açıklandı.

Açıklamada, ayrıca vatanı bölmeye niyetlenenlere karşı "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" mesajını veren Yüzyıllık Destan "Ateş" oyununun da 25 Eylül saat 21.00'de GirneFest2024 tiyatro festivalinde seyircinin karşısına çıkacağı ifade edildi.

Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro
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