Yargıtay, bozma kararında 35 sanığın yargılandığı dosyanın Kavala dosyasıyla birleştirilerek yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Kararda, sanıklardan Cem Yakışan ve Numan Bülent Ergenç'in kitleyi harekete geçirdiği belirtildi. Gezi Parkına yönlendirdiği ve diğer sanıklarla irtibat kurarak eyleme aktif olarak katılmalarını sağlamaya çalıştıkları da ifade edildi.

2013'te Gezi Parkı olayları sırasında 35 kişi, Beşiktaş'taki Başbakanlık çalışma ofisini işgal etmeye çalışmıştı.

"Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, darbeye teşebbüs ve izinsiz gösteri suçlarından beraat etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.